Turquie : L’ASEPEX accompagne 20 entreprises à la 9ème édition du Salon Halal d’Istanbul

La 9ème édition du Salon Halal d’Istanbul s’est ouverte ce jeudi 24 novembre. L’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) comme à l’accoutumée, organise la participation du Sénégal à cet évènement prévu du 24 au 27 novembre 2022, à Istanbul, en Turquie.



Ce salon est l’un des plus grands évènements professionnels dédiés à l’industrie du Halal et de la finance islamique. Cette année, le salon est organisé simultanément avec le sommet mondial sur le Halal « World Halal Summit » sous le thème « Pour un commerce durable : explorer tous les aspects de l’industrie Halal ». À cet effet, l'Agence sénégalaise de promotion des exportations a permis à 20 entreprises sénégalaises de prendre part à ce rendez-vous économique mondial avec la mise à disposition d’un stand équipé gratuit.





Pour rappel, la précédente édition avait accueilli 31 067 visiteurs professionnels venus de 96 pays et 5 200 réunions B to B avaient été organisées dans le cadre du programme des acheteurs internationaux parrainé par le Ministère du Commerce de la République de Turquie.