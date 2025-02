Tribunal de Dakar: les 5 "supposés troubleurs" partisans de Farba Ngom, acquittés après leur jugement

Un vent de soulagement a soufflé ce mardi 15 février, dans la salle d’audience du tribunal de Dakar, après que cinq individus interpellés lors des manifestations en soutien à Farba Ngom ont été acquittés. Cela, malgré les accusations de troubles à l'ordre public et de participation à un rassemblement illégal. Après avoir été arrêtés dans des circonstances troublantes, souvent sur des lieux éloignés des scènes de la manifestation, leurs avocats ont dénoncé une justice de répression injustifiée.







Les cinq prévenus, à savoir R. Diallo (videur et membre de la sécurité rapprochée), Y. Ka (agent de sécurité au COUD), S. Thioye (agent de la sûreté portuaire), H. Ba (agent au COUD) et S. D. Gueye (agent d’IPRES et gestionnaire de compte), avaient été interpellés après l’usage de gaz lacrymogènes par les forces de défense et de sécurité (FDS) lors de la manifestation en soutien à Farba Ngom.







L’argument principal des autorités est : Ces jeunes auraient été impliqués dans des actes de violence, jetant des pierres sur les policiers et endommageant des véhicules. Pourtant, leur défense a été claire et radicale : aucune preuve de leur participation à des actes de violence n'a été apportée.







Les prévenus ont vigoureusement nié les faits devant le juge. "Nous n’étions pas dans la manifestation, nous étions juste au mauvais endroit, au mauvais moment", a insisté l’un d'eux. En réponse, leurs avocats, Maître Alassane Cissé et Maître Abdou Dialy Kane, ont fustigé l’arrestation sans fondement : "Vous ne pouvez pas emprisonner des citoyens sans preuve", ont-ils martelé, demandant leur relaxe.







Le procureur de la République, dans son réquisitoire, a maintenu que ces jeunes étaient responsables des violences survenues ce jour-là, les qualifiant de "partisans agitateurs". Mais là encore, aucune preuve tangible n’a été avancée. Selon lui, ces individus faisaient partie d’un rassemblement clandestin et devaient être jugés comme responsables des désordres.







Mais le tribunal, après un délibéré tendu, a rendu un verdict inattendu : relaxe pour tous les prévenus. La décision a provoqué une explosion de joie dans la salle d’audience, où les proches des accusés ont manifesté leur soulagement. Le juge, dans sa sagesse, a mis en évidence l’absence de preuves solides et a souligné que l’arrestation de ces jeunes était totalement injustifiée.