Tribunal de Dakar : Fallou Ndoye condamné à 1 mois ferme et 2 millions de FCFA pour violation de la vie privée de Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba

Le jugement a été prononcé dans l'affaire Fallou Ndoye, un dossier qui a suscité un vif intérêt public. Bien qu'il ait été acquitté des charges liées à la collecte et à la diffusion d'images personnelles, l'homme a été déclaré coupable d'invasion de la vie privée.



Le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine de trois mois de prison, dont un mois ferme, assortie d'une amende de 100 000 francs CFA. Cette décision intervient après la plainte d'une personne lésée dont la vie privée aurait été sérieusement bafouée, provoquant une vive réaction sur les médias sociaux et ravivant le débat sur la protection de la vie personnelle à l'ère numérique.



Outre l'emprisonnement et l'amende, Fallou Ndoye est condamné à verser 2 millions de francs CFA en dommages-intérêts à la partie lésée. Cette amende financière reflète l'intention du tribunal de lancer un message fort contre les abus en ligne, notamment lorsqu'ils affectent la dignité et la réputation des personnes.



L'affaire pourrait connaître d'autres développements : des proches de Fallou Ndoye ont évoqué l'éventualité de faire appel, tandis que les groupes œuvrant pour la défense des droits numériques réclament davantage d'éducation sur l'utilisation des contenus privés dans le domaine public.