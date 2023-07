Tribunal de Dakar : Des bandits simulent un accident et attaquent la voiture d'un Colonel des Douanes.

Le jugement sera rendu le 27 juillet prochain. Le jugement sera rendu le 27 juillet prochain.

En effet, il résulte de l'économie des faits que les prévenus sillonnaient les rues de Dakar pour simuler des accidents. Leur modus operandi consistait à cibler par hasard un véhicule afin de simuler un accident pour pousser son propriétaire à se garer pour ensuite commettre leur forfait.Cette fois-ci, la chance ne leur a pas souri. Les prévenus sont tombés sur le colonel des Douanes Ousmane Sagne. Le jour des faits, ils ont été trahis par la caméra de surveillance du ministère de l'Intérieur. Comme à l'accoutumée, ils ont ciblé par hasard le véhicule du sieur Sagne. Mamadou Moustapha Mbacké Fall a simulé un accident en cognant violemment sur le rétroviseur dudit véhicule, côté passager à l'aide des bagues qu'il portait. Ignorant son subterfuge, le sieur Ousmane Sagne a baissé la vitre pour s'enquérir de la situation. Il a fait le tour pour venir du côté du conducteur, tout en retenant l'attention de la victime, permettant ainsi à ses acolytes de dérober les sacs que le colonel avait déposés sur le siège passager avant. Constatant le piège que lui a tendu les malfrats, le Colonel a porté plainte à la division des investigations criminelles. Les enquêtes menées par les limiers ont permis de mettre la main sur le nommé Mamadou M. Mb. Fall. Entendu, il avait reconnu sans ambages sa participation au vol ainsi que ses acolytes dont Massamba C. et Mamadou A. C. Ce dernier est activement recherché par la DIC. C'est dans ces circonstances, qu'ils ont tous été placés sous mandat de dépôt à la date du 07 juillet 2023 à la prison de Rebeuss où Massamba C. y séjourne déjà pour d'autres motifs.Ils ont été jugés ce jeudi 20 juillet 2023 devant le tribunal des flagrants délit de Dakar pour répondre des faits de vol en réunion sur la voie publique, usage d'armes et vol de carte bancaire.À la barre, le prévenu Mamadou M. Mb Fall est revenu sur ses déclarations en niant catégoriquement les faits. Quant à son acolyte Massamba C, il a toujours campé sur sa position en niant les faits qui lui sont reprochés.Assurant la défense de la partie civile, Me Khadim Kébé soutient qu'il ressort du procès-verbal des aveux. Et la vidéo issue des caméras de surveillance a montré le sieur Massamba C qui porte les mêmes vêtements qu'aujourd'hui. "Il est bel et bien la personne identifiée par la vidéo. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Ils ont volé la carte bancaire d'Ousmane S.", avance Me Kébé.Prenant la parole, le représentant du Ministère Public a relevé que les faits sont constants. "Mamadou M Mb Fall a été identifié sur la vidéo qui montre de manière claire que ces personnes ont simulé un accident pour que le propriétaire du véhicule stationne afin qu'il puisse le déposséder de ces biens. Et les personnes identifiées dans les vidéos sont les prévenus ici présents", a fait savoir le parquet. Il ajoute que les enquêteurs se sont rendus chez Fall et ils ont découvert des bagages appartenant à des victimes. Et lorsqu'il a été entendu, il avait avoué que les biens ont été soustraits frauduleusement. Pour finir, il a requis deux 2 ans de prison ferme.Du côté de la défense, Me Diongue estime que dans cette affaire, il y a des dénégations constantes de la part des prévenus. "Mon client a déclaré n'avoir jamais rencontré son co-prévenu. Ce dossier ne peut pas fonder votre intime conviction", a relevé la robe noire qui sollicite que les prévenus soient renvoyés à des fins de poursuite sans peine ni dépens.