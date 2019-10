Trente-neuf corps découverts au Royaume-Uni, dans un camion en provenance de Bulgarie

Aucune précision n’a été apportée sur l’origine des victimes. Le chauffeur du camion, originaire d’Irlande du Nord et âgé de 25 ans, a été arrêté.



Trente-neuf corps ont été découverts dans un camion dans la nuit de mardi 22 à mercredi 23 octobre à Grays, dans l’Essex, à l’est de Londres. Le chauffeur du camion, originaire d’Irlande du Nord et âgé de 25 ans, a été interpellé, a annoncé la police britannique.



Selon les premiers éléments de l’enquête, le camion venait de Bulgarie et était entré au Royaume-Uni le 19 octobre à Holyhead, port situé sur la côte ouest de la Grande-Bretagne. Trente-huit adultes et un adolescent seraient morts, selon la police.



Aucune précision n’a été apportée dans l’immédiat sur l’origine des victimes. « Le processus d’identification des victimes est en cours », selon Andrew Mariner, responsable de la police de l’Essex, cité dans un communiqué.



La police a été alertée vers 1 h 40 par les services de secours, qui ont découvert les victimes, selon le communiqué de la police de l’Essex. Le chauffeur du camion a été placé en garde à vue, a-t-il ajouté. Un dispositif de sécurité a été mis en place et les accès de la zone industrielle de Waterglade, où le camion a été découvert, ont été fermés.



Le Monde avec AFP