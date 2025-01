Traque, terreur et courage à Zac Mbao : Une commerciale de Canal+ échappe à l’enfer d’un prédateur après avoir été séquestrée

La banlieue de Zac Mbao a été le théâtre d’une scène glaçante qui aurait pu virer au drame. Comme le rapporte L’Observateur, une commerciale de Canal+, S. Fall, a échappé de justesse à une tentative de viol orchestrée par P. Camara, un agent de sécurité de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD). Entre manipulation, séquestration et courage, retour sur une mésaventure qui a ébranlé tout un quartier.







Un piège bien ficelé







Tout semblait être une journée ordinaire pour S. Fall, habituée à sillonner les rues de Zac Mbao pour vendre des décodeurs Canal+. Mais sa rencontre avec P. Camara, un homme robuste au sourire apparemment innocent, a fait basculer sa routine. Se montrant intéressé par l’achat d’un décodeur, l’agent de sécurité propose à la commerciale de l’accompagner chez lui pour régler l’achat et les frais d’installation.







Confiant, S. Fall accepte, sans se douter que ce client était un prédateur cachant ses véritables intentions. À leur arrivée, un détail aurait pu l’alerter : la maison était vide. Cependant, habituée à rencontrer ses clients chez eux, elle décide de poursuivre.







Un piège qui se referme







Une fois dans la chambre, la situation prend une tournure inquiétante. Camara verrouille la porte, change d’attitude et commence à exercer des attouchements sur la jeune femme. Immobilisée, terrorisée et incapable de crier, S. Fall subit cet assaut, paralysée par la peur.







Le prédateur, dans un acte ignoble, poursuit ses gestes et va jusqu’à libérer son liquide séminal avant de s’arrêter, essoufflé. C’est dans ce bref moment d’inattention que la commerciale trouve le courage de s’échapper. Elle ouvre la porte et prend la fuite, pieds nus, sous le regard stupéfait des habitants du quartier.







Un courage exemplaire et une intervention rapide







Tremblante et choquée, S. Fall rejoint ses collègues pour leur raconter sa mésaventure. Ensemble, ils se rendent au domicile de l’agresseur, qui finit par reconnaître les faits et tenter de s’excuser. Mais la commerciale refuse toute conciliation et décide de porter plainte à la police de Zac Mbao.







Le commissaire Alpha Oumar Ba, réputé pour son efficacité, confie l’enquête à la Brigade de recherches. Traqué, Camara est convoqué et finit par avouer partiellement les faits, tout en tentant d’inverser les rôles. « Je lui ai proposé des rapports tarifés qu’elle a refusés, mais je n’ai fait que poser ma main sur sa cuisse », a-t-il déclaré, une défense jugée incohérente par les enquêteurs.







Déféré pour attentat à la pudeur et tentative de viol







À 47 ans, P. Camara a été déféré au parquet le 8 janvier 2025 pour attentat à la pudeur et tentative de viol. Son arrestation a été saluée par les habitants de Zac Mbao, choqués par cet acte.