Transport : La commune de Rufisque Ouest lance son projet de modernisation de la Gare Routière.

L'État du Sénégal a décidé, on le sait, de la modernisation des marchés et des gares routières du Sénégal. En cela, il pourra compter sur la commune de Rufisque Ouest qui a décidé de rebâtir sa gare routière.



En effet, la gare routière de Rufisque va abriter un projet de grande envergure. Une rondelette somme de 18 Milliards de F CFA est prévue pour sa réhabilitation sur une période de 3 ans.



Selon Abou Guèye, le porte-parole du Maire de la Commune de Rufisque Ouest, « c’est un projet qui prend en compte les acquis des transporteurs qui y sont établis depuis une vingtaine d’années. C'est pour cela qu’ils ont été conviés à la rencontre qui s'est tenue aujourd'hui avec le Conseil municipal. Les promoteurs de ce projet qui sont des Turcs, l'ont présenté devant eux », a-t-il annoncé.



La gare routière qui est depuis des années dans un état de délabrement très avancé sera érigée en complexe avec des appartements, des centres commerciaux et une gare de dernière génération.



« Avec nos partenaires on a prévu deux projets majeurs. Il s'agit de la réhabilitation de l’abattoir de Rufisque et de cette gare routière. Ils ont choisi de démarrer avec ce projet qui nous réunit ce matin », a-t-il ajouté.



Ce projet de 18 Milliards de F CFA va s’étaler sur trois ans et sera piloté par l’entreprise Turque Murat and Murat Sarl. Cependant, le Conseil municipal attend de l'État du Sénégal, un appui institutionnel, l'inscrivant dans les projets phares du PSE. D'autant plus que la future gare sera directement connectée au Train express régional.