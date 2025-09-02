Transfert officiel/ Aliou Thiaré rejoint le Dynamo Kiev et compte relever un grand défi à 22 ans



Le FC Dynamo Kiev a officialisé ce mardi la signature du défenseur central sénégalais Aliou Thiaré, en provenance du FC Gavr. Âgé de 21 ans, le joueur s’est engagé pour une durée de 04 ans avec le club ukrainien.



Né le 20 décembre 2003 à Diouloulou , Aliou Thiaré culmine à 1m95 et s’est formé au sein du FC Diambars , réputé pour son académie de jeunes talents. Il a rejoint le FC Gavr en septembre 2023, où il s’est rapidement imposé, disputant 16 matchs et inscrivant 3 buts.



Prêté ensuite au AS Nancy Lorraine pour la saison 2024/2025, il a été un élément régulier de l’effectif, avec 30 apparitions toutes compétitions confondues, délivrant 2 passes décisives.



Ce transfert marque une nouvelle étape dans la carrière prometteuse du jeune défenseur, qui portera désormais le maillot frappé du D sur la poitrine. Le Dynamo Kiev mise sur sa puissance physique et son sens du placement pour renforcer sa ligne défensive. Il était sur le banc du Havre les premières journées du championnat français .