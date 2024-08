Traitement et exploitation des enfants : Plus de 160 millions âgés de 05 à 17 ans sont victimes de travail dans le monde dont 63 millions de filles

Un atelier de renforcement de capacités des acteurs du réseau des journalistes en protection de l’enfance sur le travail des enfants s’est ouvert ce mercredi 07 août 2024. Dans son discours d’ouverture, la directrice des relations de travail et des relations avec les institutions a donné les chiffres du dernier rapport sur la question.







« C’est un fléau qui prive des milliers d’enfants de leur enfance. Ils sont plus de 160 millions d’enfants qui sont victimes de travail dans le monde dont 63 millions de filles. Et parmi ses enfants, 79 millions d’enfants ont effectué des travaux dangereux. Ils sont âgés de 5 à 17 ans » sensibilise Ramatoulaye Niang Fall. Il faut signaler que l’accès aux chiffres pour le Sénégal est quasi difficile. C’est ainsi que l'enquête de l’ANSD de 2005 fait état de 1.3 million d’enfants victimes.







Le message lancé aux journalistes membres du réseau, c’est de « sensibiliser, informer et agir pour éradiquer ce fléau qui est devenu une problématique », dit-elle.