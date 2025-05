Tragédie au large d'El Hierro : Une pirogue chavire, des femmes et des enfants parmi les victimes

Un nouveau drame migratoire s'est produit ce mercredi 28 mai 2025 aux îles Canaries, plus précisément au large du quai d'El Hierro, où une pirogue transportant des migrants a chaviré à son arrivée.



Selon les informations recueillies par Dakaractu, sept victimes ont été dénombrées pour l'heure : quatre femmes et deux jeunes filles, dont l'une serait âgée de 4 à 6 ans. Un bébé est toujours porté disparu, suscitant de vives inquiétudes quant à son sort.



Les secours espagnols sont actuellement mobilisés et poursuivent activement les recherches pour retrouver d'éventuels survivants ou d'autres disparus.