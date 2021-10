Trafic de migrants / Un réseau de passeurs démasqué à l'Aibd : deux employés d'Amarante et un agent de police au cœur du système

Les gendarmes de la Cgta ont encore détecté un réseau de « passeurs » qui sévissait au cœur de l’Aéroport international Blaise Diagne. Deux agents de la société Amarante et un policier ont été interpellés à la suite d’opérations menées du 27 au 28 septembre 2021 de 9 à 13 heures, rapporte le journal Libération.



Mamadou Sy, un commerçant qui voulait voyager avec de faux documents sur lesquels les agents d’Amarante en cause fermaient les yeux, a été lui aussi alpagué.



Par la suite, la Ctga a arrêté le chef du réseau, Pierre Ngor Sarr alias Aziz Sarr. Aristide Djiba, agent de sûreté à Amarante, falsificateur du réseau a été intercepté de même que sa collègue Sabine Ndella Faye qui travaillait dans la même société. L’agent de police Mandickou Ndiaye, en service au commissariat spécial de l’Aibd a été arrêté, ainsi qu'un nommé Babacar chargé de confectionner de faux tests Covid pour les voyageurs.



Lors de son interrogatoire, Pierre Ngor Sarr alias Aziz Sarr a confirmé que pour chaque départ frauduleux, le candidat qui avait des faux documents à confectionner, payait la somme de 4 millions. Le faussaire recevait 1.800.000 Fcfa, Sabine Ndella Faye 800.000 Fcfa, l’agent de police 600.000 Fcfa Aristide Djiba 300.000 Fcfa et le reste (500 000 Fcfa) lui revenait.



Par ailleurs, ils ont été tous déférés au parquet de Mbour pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, trafic de migrants.



Une Sénégalaise membre du réseau qui aidait les clients à disposer de passeport est activement recherchée...