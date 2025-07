Trafic de drogue : un suspect interpellé à Bargny avec 5 kg de chanvre indien après une course-poursuite

Le Poste de Police de Bargny a frappé fort dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, avec l’interpellation, le 28 mars 2025, d’un individu en possession de cinq kilogrammes de chanvre indien.



Tout est parti d’un renseignement opérationnel faisant état de navettes suspectes entre Rufisque et Diamniadio, effectuées par un homme à moto, soupçonné de transporter de la drogue. Une opération de surveillance a été mise en place, et les agents ont repéré le suspect à proximité de la SENELEC de Rufisque.



À la vue des policiers, l’individu a tenté de fuir. Une course-poursuite s’est engagée, interrompue par une chute du fuyard dans les ruelles du quartier Médine. L’homme a poursuivi sa fuite à pied, mais a finalement été rattrapé et maîtrisé.



Lors de son interpellation, les agents ont procédé à la fouille de son sac multicolore, où ils ont découvert cinq paquets de chanvre indien, chacun pesant un kilogramme, soit un total de 5 kg. La moto de marque HONDA SH, utilisée pour le transport, a également été saisie.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, laquelle se poursuit pour identifier d’éventuels complices et les sources d’approvisionnement.







Une traque sans relâche



Cette arrestation confirme l’engagement permanent des forces de l’ordre dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, notamment sur les axes sensibles de la Petite-Côte et des Niayes.