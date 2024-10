Trafic bloqué à la gare routière de Ziguinchor : des transporteurs exigent le renouvellement du bureau

À la gare routière de Ziguinchor, la circulation a été perturbée ce lundi vers 06 heures du matin par une partie des transporteurs. Ils exigent le renouvellement du bureau dirigé par Papis Touré qui est en fin de mandat depuis plusieurs mois, et ont décidé de ne plus payer les bons de sortie jusqu’à nouvel ordre.



"À l’issue de l’assemblée générale tenue les derniers mois, il était question de tenir le renouvellement du bureau du regroupement des transporteurs de la gare routière de Ziguinchor et depuis lors rien n’est fait.



Aujourd’hui, nous exigeons le renouvellement du bureau car le mandat de Papis Touré est arrivé à terme depuis trois mois, il est là depuis 2009, le renouvellement est une obligation à ce stade. Compte tenu du refus de tenir le renouvellement des instances, nous avons décidé de ne plus payer les taxes pour exiger ce qui nous revient de droit. On en a marre de la mauvaise gestion de Papis Touré", explique Alassane Traoré, porte-parole du jour.



Après l’intervention de la police pour rétablir le trafic, les deux sont convoqués au commissariat central de Ziguinchor pour trouver un terrain d’entente.

Joint par téléphone Papis Touré dit ‘’qu’il est impatient de la tenue de l’élection et l’organisation dudit renouvellement est du ressort du préfet’’. Il a aussi balayé les accusations de mauvaise gestion à son encontre...