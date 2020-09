Tours Jumelles : Il y a 19 ans, les États-Unis ont vécu une journée « désastreuse »

Au matin du mardi 11 septembre 2001, dix-neuf terroristes détournaient quatre avions de ligne. Deux avions projetés sur les tours jumelles du Word Trade Center (WTC) à Manhattan et un troisième sur le Pentagone, siège du département de la défense à Washington, tuant toutes les personnes à bord et de nombreuses autres travaillant dans ces immeubles.

Les deux tours du World Trade Center, dont les sommets culminaient à un peu plus de 415 m de hauteur s'effondraient moins de deux heures plus tard, provoquant la destruction de deux autres immeubles.



Les attentats du 11 septembre 2001 ont été les attentats les plus meurtriers perpétrés, le bilan officiel est de 2 977 morts et 6 291 blessés. L'attaque des tours jumelles a provoqué à elle seule le décès de 2 753 personnes, dont 343 pompiers et 60 policiers, mais seules 1 643 victimes ont été formellement identifiées.



Khalid Cheikh Mouhammed a été désigné comme le principal organisateur de ces attaques et reconnaîtra les faits, lors d'interrogatoires préliminaires à son procès considérés comme de la torture par des organisations de défense des droits de l'homme. Le rapport final de la commission nationale sur les attaques terroristes contre les États-Unis a estimé le coût pour Al-Qaida de la préparation et de l'exécution des attentats du 11 septembre a été de 400 000 à 500 000 dollars.



Les événements du 11 Septembre ont été vécus presque en temps réel par des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde et ont provoqué un choc psychologique considérable, les images de l'avion heurtant la deuxième tour du World Trade Center ainsi que celles de l'effondrement complet en quelques secondes des deux tours du World Trade Center ayant été diffusées en direct.



Le Pentagone sera réparé en un an et six nouvelles tours, dont le One World Trade Center, qui est la plus haute des États-Unis. Un mémorial est installé sur l’emplacement des tours jumelles, un musée consacré aux attentats et une nouvelles gare sont, en 2020, construits et en service, ou en cours d'achèvement sur le site du Word Trade Center.



Le procès des principaux organisateurs des attentats est prévu à partir du 11 janvier 2021. Procès auquel nombre d’entre eux n’assisteront jamais. Le Destin aura décidé de les faire rejoindre les disparus partis peu être plus tôt que prévu à cause de leur crime...