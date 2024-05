Sare Colly Salle (Vélingara/Kolda) : Le mouvement génération consciente dénonce l’absence de développement durable dans leur commune…

Le mouvement génération consciente de la commune de Sare Colly Salle dénonce avec la dernière énergie l’absence de développement durable de leur commune. Ainsi ce mouvement l’a fait savoir ce samedi 18 mai à travers son SG Moussa Sow. Ce dernier estime que leur commune manque d’eau potable, d'extension du réseau électrique, de politique d’emploi des jeunes et des femmes entre autres. En faisant face à la presse, le mouvement impute cette faute de dynamique de développement local aussi bien à l’autorité locale qu’a l’état. C’est pourquoi, pour inverser la tendance le mouvement incite tous ses fils à se joindre à lui pour prendre à bras le corps les questions de santé, d’éducation entre autres.



Selon le secrétaire général du mouvement la santé des populations est menacée aujourd’hui à cause de la panne des forages de la commune. Dans la foulée, il précise « avec cette panne, nous sommes obligés de boire l’eau des puits et surtout pendant l’hivernage qui cause des maladies liées aux impuretés. »



En ce sens, il rappelle « depuis la création de notre commune en 1974, on ne dispose que d'un seul château d’eau qui était fonctionnel du temps du défunt PCR Ndoye SABALY. C’est pourquoi nous, mouvement de la génération consciente de la commune de Saré Coly Sallé, levons la voix pour alerter les autorités administratives qui ont en charge le contrôle de la légalité. »



Au cours de leurs revendications, la question de l’électrification a occupé une place importante. A ce titre, il précise « notre commune qui, malgré sa position géographique sur la nationale 6, peine toujours à voir un seul de ses 75 villages fourni en électricité. Et c'est inconcevable que la commune soit traversée de long en large par la dorsale haute tension et qu’il n’y ait aucune initiative municipale pour permettre aux populations de bénéficier de l’électricité, source de sécurité et de création d’emplois pour les jeunes… »



C’est fort de ces constats que les jeunes de ce mouvement sollicitent l’aide des nouvelles autorités pour régler cette question d’équité sociale et territoriale.