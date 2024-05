Linguère : Le CEM de Mboula doté d'une salle informatique de 18 machines

Mboula, une localité située dans le département de Linguère, a été ce samedi le point de convergence de beaucoup de parents et élèves du milieu. En effet, le partenariat entre la fédération des associations de XER et l'association des jeunes du pavé neuf de Noisy le Grand en France, a permis la construction d'une salle informatique avec 18 ordinateurs, au profit des élèves du collège d'enseignement moyen de Mboula.

Selon El Hadji Cheikh Mbengue, notable de Mboula, ce bijou (salle informatique) sera à la portée des jeunes de la collectivité territoriale de Mboula et celle des collégiens en particulier. Parlant de l'initiative, El Hadji Cheikh Mbengue dira que cette salle informatique est la bienvenue car le monde est à l'ère numérique en ce 21 ème siècle, et ce bijou va permettre aux jeunes d' approfondir leurs études et leurs recherches.

Mieux, El Hadji Cheikh Mbengue de rappeler que le manque de connexion Internet est à l'origine de l'inégalité des chances chez les jeunes qui sont issus du monde rural contrairement à ceux qui sont en ville, fulmine-t-il.



Dans sa communication, El Hadji Cheikh Mbengue a invité les jeunes à utiliser à bon escient cet outil informatique non sans remercier l'AJPN avec Ibrahima Wagne, vu son engagement, sa détermination pour arriver à ce résultat ( salle informatique).