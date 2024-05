Politique : une méga alliance en gestation pour faire face au régime de Diomaye

C’est le président du parti PSD/Jant Bi qui en a fait la révélation. En effet, Mamour Cissé a annoncé sur les ondes de la Rfm, dans l’émission Grand Jury, que « plusieurs partis et coalitions sont en train de s’organiser pour constituer une force politique qui va s'ériger en sentinelle face au régime actuel. »



« Il faut bien un programme commun pour l’opposition. D’ailleurs, les socio-démocrates et les socio-libéraux, de même que la gauche s'organisent pour une méga alliance », a confié le leader du Psd/Jant-Bi.

De plus, il faut s’attendre, selon Mamour Cissé, à une fusion organique. « Ne soyez pas surpris en voyant le Psd/Jant-Bi s’allier au Parti socialiste. On est en train d’y travailler, sinon il y ira de la survie de structures politiques connues dans l’histoire du Sénégal... »