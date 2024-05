Côte d'Ivoire: début des obsèques de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié

Les obsèques de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, décédé le 1er août, ont débuté dimanche par la présentation des condoléances à sa famille, à Abidjan, le coup d'envoi de deux semaines d'hommages et cérémonies qui s'achèveront par son inhumation le 1er juin.



De nombreux cadres de sa formation politique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, opposition) étaient présents dimanche soir pour présenter leurs condoléances aux proches de l'ancien chef d'Etat et notamment à sa veuve, Henriette Konan Bédié.



"Un grand homme s'en va. La mort produit de la tristesse mais nous avons le devoir de reprendre le témoin et de continuer la marche pour une Côte d'Ivoire réconciliée et prospère", a déclaré à l'AFP Simon Doho, le leader des députés PDCI.



Une grande banderole "A jamais dans nos coeurs" avait été déployée sur la villa où vivait M. Bédié, dans la capitale économique ivoirienne.



Une importante délégation du gouvernement ivoirien s'est également déplacée pour présenter ses condoléances, avec à sa tête le Premier ministre Robert Beugré Mambé.



"Nous savons le poids qui était le sien dans la stabilisation de la Côte d'Ivoire. Qu'il repose en paix", a déclaré ce dernier.



Henri Konan Bédié, deuxième président de la Côte d'Ivoire (1993-1999), est décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans.



Un hommage national est prévu vendredi au palais présidentiel.



Puis, la dépouille de "HKB" sera transférée dimanche 26 vers Daoukro, sa ville natale dans le centre du pays.



Il sera inhumé dans la stricte intimité familiale le 1er juin, dans le village voisin de Pépressou.



Né le 5 mai 1934, au sein d'une famille de planteurs de cacao, "HKB" se voulait l'héritier et le successeur d'Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, d'ethnie baoulé comme lui.



En 1999, il avait été renversé par un coup d'Etat.



Un temps allié avec le président Alassane Ouattara, élu président pour la première fois en 2010, M. Bédié était retourné depuis 2018 dans l'opposition.



Il a été remplacé à la tête du PDCI en décembre par le banquier international Tidjane Thiam.