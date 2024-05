Propos de Sonko sur la tolérance de l’homosexualité au Sénégal : Jamra dénonce la déclaration et donne sa position ferme

Imam Makhtar Guèye sort de sa réserve pour dénoncer des propos jugés contraires à la conviction religieuse. En conférence de presse ce samedi, le chargé de communication a manifesté sa déception concernant les propos tenus par le président du parti Pastef sur l’homosexualité.



« Nous lui exprimons toute notre déception sur ces termes : on est en train de le gérer et pire, dire que l’homosexualité est tolérée. Vous nous avez déçus. L’homosexualité n’est pas tolérée au Sénégal car l’article 319 de la Constitution prévoit des sanctions. Il y a beaucoup d’homosexuels qui ont été sanctionnés et punis par la législation sénégalaise », soutient-il. Donc, il s'attendait à une réaction ferme de la part de Sonko. Avant de rappeler une rencontre tenue en 2021 à la veille de ses déboires judiciaires dans l’affaire Adji Sarr. « Vous nous aviez promis de criminaliser l’homosexualité au Sénégal une fois au pouvoir. Je vous rappelle cette promesse que vous avez faite à la délégation de 18 personnalités composée d'hommes religieux le 27 février 2021 chez vous. Jamra vous invite à aller à l’acte sans quoi nous allons vous combattre », conclut l’Imam...