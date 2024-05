Appel au Respect de nos Institutions

Je voudrais préciser dans ce texte que je soumets à l’opinion publique, les principes de

fonctionnement des Universités du Sénégal en se fondant sur les textes qui régissent son

fonctionnement actuel. Il nous semble important de faire ce rappel après certaines sorties

médiatiques de personnes qui appellent, franchement ou mezza voce, au remplacement

immédiat du Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Loin de verser dans une polémique stérile, il est loisible à tout un chacun de lire avec nous le

texte de la loi n° 2015-26 du 28 décembre 2015 relative aux universités publiques et de

comprendre que ladite loi a permis de mettre en place de nouveaux organes de gouvernance

des universités avec un Conseil d'Administration ouvert au monde socioéconomique, un Conseil

académique chargé de toutes les questions pédagogiques et un Recteur nommé à la suite d'un

appel à candidatures et qui assure la direction de l’Université.

L’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar s’est ainsi dotée à l’instar de toutes les autres

universités, d’organes chargés de son fonctionnement. Il est bon de savoir que le décret 2021-

1500 du 16 novembre 2021 fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Université

modifié. A son article 25, il est mentionné que l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar est dirigé

par un recteur. Son mode de désignation et quelques-unes de ses attributions y sont précisés. Il

faut les lire et fonder toute appréciation sur l’université sur ces textes. Cela pour permettre à

l’opinion de comprendre qu’il est dangereux de laisser prospérer des déclarations d’individus

dont certains sont membres des personnels universitaires et foncièrement de mauvaise foi, qui

appellent à démettre immédiatement un recteur. Nous ne pouvons pas à cet égard à titre

personnel rester silencieux face à cette demande contraire aux textes réglementaires de notre

institution dont nous avons participé au combat pour son adoption.

Nous avons donc réitérer pour que nul n’en ignore de dire haut et fort et l’écrire que le mode

de désignation du Recteur dans les universités sénégalaises depuis l’adoption du décret N°

2021-846 relatif aux modalités de nomination du Recteur dans les Universités publiques stipule

dans son article 1er que lorsque le mandat du Recteur arrive à son terme ou lorsqu’une vacance

est constatée, un comité de validation et de sélection est mis en place à la suite d’un appel à

candidatures ouvert aux professeurs titulaires de nationalité sénégalaise des établissements

d’enseignement supérieur. Il arrête la liste des candidats établie par ordre alphabétique en plus

d’un rapport circonstancié sur chaque candidature proposée. Sur cette base, le Président de la

République procède par décret à la nomination du Recteur parmi les candidats composant la

liste transmise au MESRI par le Comité. Le processus est en cours à l’Université Assane Seck de

Ziguinchor suite à l’appel à candidature, lancé par le Conseil d’administration le 30 avril 2024

avec une date limite des dépôts des dossiers fixée le 30 mai à 17h. C’est le même processus qui

a abouti en décembre 2023 à la nomination du Recteur de l’Université Alioune Diop de

Bambey, installé le mercredi 13 décembre 2023. De grâce ceux qui s’agitent et qui veulent que



le vent de changement qui souffle dans les directions nationales prenne la direction de

l’Université Cheikh Anta Diop pour remplacer l’actuel recteur, cessent de rêver. Les Syndicats se

sont battus pour obtenir de l’autorité d’alors l’adoption des nouveaux textes afin de donner aux

pairs la prérogative d’élire les autorités au niveau des établissements universitaires. C’est un

acquis syndical de haute portée, qui confère aux universitaires une réelle implication dans la

gouvernance des établissements universitaires.

Chers concitoyens, tout un chacun est libre de s’engager et de défendre une position politique

mais de grâce ne faisons pas l’amalgame. Nos amphithéâtres ne doivent pas servir de tribune à

aucun parti politique pour dérouler ses activités. Il s’agit d’un précédent dangereux pour notre

pays. Pas mal d’édifices dans ce pays mieux placés que l’UCAD pourraient accueillir un meeting

politique. Nous lançons un appel à toutes les organisations de la communauté

universitaire (Syndicats des PATS, Syndicats des PERS, Amicales des étudiants, Associations des

enseignants à la retraite et Associations de parents d’élèves et d’étudiants) de faire bloc pour

sauvegarder les principes fondamentaux de notre université. Nous ne devons pas abdiquer à

moins nous infléchir face à nos responsabilités pour la préservation de ce temple du savoir.

Nous invitons les nouvelles autorités étatiques, garant de la stabilité du pays, jouissant d’une



réelle légitimité que leur a conféré le vote des citoyens de mettre les intérêts des Sénégalais au-

dessus de toute position partisane. Nous dénonçons publiquement et appelons ouvertement à



la condamnation par les toutes les franges des organisations de la communauté universitaire,

l’organisation et la tenue d’un meeting politique dans le campus pédagogique de l’Université

Cheikh Anta Diop de Dakar.

Oumar Absatou NIASSE

Professeur Titulaire FST/UCAD

Directeur de l’Institut de Technologie Nucléaire

Membre du Comité National de Pilotage des Assises Nationales

Ancien membre de Bureau de la Coordination SAES de Dakar