Tentative déjouée de coup d'Etat à Kinshasa: un obus est tombé à Brazzaville

Un obus est "malencontreusement" tombé dimanche matin à Brazzaville en provenance de Kinshasa, la capitale toute proche de la République démocratique du Congo où l'armée affirme avoir déjoué une tentative de coup d'Etat, a annoncé le gouvernement du Congo-Brazzaville.



"Quelques personnes ont été légèrement blessées, l'une d'entre elles ayant été transportée à l'hôpital des armées de Brazzaville", précise dans un communiqué le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Thierry Moungalla.



Les capitales de la République du Congo, Brazzaville, et de la RDC (ex-Zaïre), sont situées juste en face l'une de l'autre sur le fleuve Congo.



Le porte-parole des Forces armées de la RDC a annoncé dimanche matin à la télévision nationale qu'une "tentative de coup d'Etat", dont les auteurs ont "tous été mis hors d'état de nuire", avait été déjouée.



Cette annonce est intervenue alors que, selon diverses sources, des tirs d'armes automatiques avaient été entendus en fin de nuit aux abords du "palais de la Nation", qui abrite des bureaux du président Félix Tshisekedi, après l'attaque par des hommes armés du domicile du ministre de l'Économie, Vital Kamerhe, situé à proximité, dans la commune de la Gombe.



Selon des informations non confirmées officiellement, certains auteurs présumés de cette opération auraient tenté de fuir par le fleuve Congo.



"Suite aux événements survenus tôt ce matin en RDC, un obus en provenance de Kinshasa s'est malencontreusement abattu à Brazzaville, dans l'arrondissement de Bacongo", précise le porte-parole du gouvernement. "Cet accident a directement touché quatre parcelles" et des éclats en ont touché "une dizaine d'autres environnantes", ajoute-t-il.



Le gouvernement assure les populations "qu'il s'agit d'un incident isolé", poursuit le texte, en les invitant à "vaquer aux occupations qui sont les leurs en ce week-end de Pentecôte".