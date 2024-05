Manifestation en Guinée Bissau : Le journaliste Armando Lona arrêté, les droits de l’hommiste engagent la responsabilité de l’Etat

La manifestation pacifique tenue ce samedi par le « Front populaire » a été dispersée par les forces de l’ordre. Le coordonnateur de ladite marche a été arrêté en compagnie de plusieurs autres protestataires qui exigent, disent-ils, le rétablissement de l'État de droit et de la démocratie et la situation des prix alimentaires élevés.



Journaliste formé au CESTI, le coordinateur du « Frente Popular », Armando Lona, a été arrêté ce samedi matin. Ce qui a irrité le Réseau des défenseurs des droits de l'homme en Guinée-Bissau. Le réseau condamne « une action abusive du ministère de l'Intérieur pour repousser la manifestation et a exigé la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes détenues » , lit-on dans une circulaire partagée à la presse.





Selon la communication de Vitorino Indeque, l'organisation a appelé le Président de la République et le Premier ministre à assumer leurs responsabilités et a également tenu le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État pour responsables des violences physiques commises contre les organisateurs de la manifestation.