Foncier à Ziguinchor : ‘’Le toit du Sud’’ interpelle les nouvelles autorités sur le cas de Diabir

Les litiges fonciers n’épargnent aucune localité, à Ziguinchor, le bruit se fait sentir entre le "Toit du Sud" et la mairie de Ziguinchor. La révélation a été faite par Bamba Dieng, directeur du ‘’Toit du Sud’’. Il réclame le rétablissement des droits à la SCI le Toit du Sud sur le lotissement de Diabir dans la commune de Ziguinchor.



‘’Nous venons auprès de votre haute bienveillance, solliciter votre intervention sur un litige nous opposant à la mairie de Ziguinchor. Nous vous exposons les énormes difficultés que nous éprouvons pour entrer en possession des parcelles que la mairie de Ziguinchor nous doit selon la convention qui nous lie dans le cadre du lotissement de Diabir portant sur 150 hectares, donc le travail de lotissement nous a été confié.



En effet, la convention définie entre la SCI le Toit du Sud et mairie de Ziguinchor le 13 mars 2019 et signée par Mr Abdoulaye Baldé, maire de l’époque, avait fixé dans l’exposé des motifs et au chapitre B du point 2, la clé de répartition des parcelles suivante : 50% aux populations, 30% à la commune de Ziguinchor, 20% à la SCI le Toit du SUD (à titre de rémunérations)’’ explique t-il.



Un courier a été transmis aux autorités locales, ajoute t-il. ‘’A la date du 02 juin 2021, nous avons transmis à la mairie de Ziguinchor par courrier avec décharge, le livrable du lotissement composé du Plan de lotissement, la Liste de distribution des parcelles bâties, la liste de distribution des parcelles non bâties. À partir de ce moment nous attendions d’être convoqués pour recevoir la liste des parcelles qui devraient nous revenir, mais à notre grande surprise la distribution a été faite en omettant volontairement la SCI le " Toit du SUD’’.

Il invite le premier ministre Ousmane Sonko à intervenir pour mettre fin à ce conflit dans une zone qu’il maitrise...