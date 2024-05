Université Iba Der Thiam de Thiès: La vérité sur la fameuse chambre-54 baptisée " Daara-Ji"

La visite du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Pr Abdourahmane DIOUF, a été une occasion pour lui et sa délégation de visiter la chambre-54 nichée dans le pavillon des garçons, de même que la chambre similaire qui se trouve dans le quartier des filles.



Dakaractu Thiès est allé au delà des clichés pour connaître les réalités dans ce temple du savoir liées à l'hébergement des étudiants notamment pour ceux qui sont logés dans ces deux chambres.



Comment est-ce que les deux salles de télé(s), ont été transformées en dortoirs?



Joint au téléphone, l'actuel président de l'amicale des étudiants UFR/ SES, Serigne Abdou Karim Ndong, à l'époque président de la commission sociale, nous a informés avoir introduit personnellement une demande il y a de cela 3 ans auprès du Crous de l'UIDT pour la transformation des salles de télé ( chambre-54 et celle des filles) en dortoirs au profit des étudiants qui passaient la nuit dans les couloirs et autres. Sa demande avait ainsi, dit-il, reçu un avis favorable de la part de l'autorité hiérarchique. " Nous l'avons obtenu suite à des négociations avec la tutelle( CROUS). Finalement, la télé a été installée dans le hall au profit des étudiants", a-t-il ajouté. Idem pour la salle de télé du pavillon des filles où la promiscuité était aussi visible. Les deux chambres ont été équipées en matelas et utilisées par les étudiants à leur guise c'est-à-dire décidant de l'effectif compte tenu des besoins pressants de leurs camarades dépourvus de logements.



De son côté, Adama Sow Kébé, le président de l'amicale des étudiants UFR/ Sciences et technologies, par ailleurs vice-président de la conférence des amicales d'étudiants de l'UIDT, a indiqué " chaque année, nous recevions de nouveaux étudiants. La situation était telle que certains d'entre eux dormaient dans les couloirs. Alors, nous avions décidé d'introduire une demande afin que ces deux salles soient transformées en dortoirs. Cela a permis d'aider beaucoup d'étudiants à se loger....", a-t-il évoqué.



L'UIDT dépasse de loin sa capacité d'accueil!



L'Université Iba DER Thiam de Thiès est surpeuplée. Sur un total de 212 lits( au plus grand campus, la VCN), la population est estimée à près de 4.000 étudiants. Un véritable parcours du combattant pour les étudiants et un casse-tête pour les autorités en charge du campus social. S'agissant du resto, la baisse de la qualité de la restauration est principalement due à la demande qui dépasse de loin l'offre. Avec une capacité d'accueil de 500 places, le restaurant est amené à nourrir près de 4.000 personnes.



Des solutions en vue dans les prochains mois !



Les chantiers en cours au niveau de l'université Iba DER Thiam de Thiès devront soulager davantage les étudiants et les autorités du Crous et du Rectorat. En effet, le nouveau pavillon avec un total de 1.000 lits, devra pouvoir loger un bon nombre d'étudiants. Quant au nouveau restaurant, près de 4.000 repas pourront être servis par jour aux étudiants. Le ministre de l'enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en a fait état lors de son passage à l'UIDT en donnant rendez-vous aux étudiants dans les prochains mois pour pouvoir régler une bonne partie des problèmes auxquels ils sont confrontés...