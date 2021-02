Tournoi UFOA / U17 : Ibou Sané désigné soulier d'or, Mamadou Nging sacré meilleur joueur.

C'était écrit, le pensionnaire de génération Foot, Ibou Sané, était taillé pour finir meilleur buteur du tournoi UFOA-A U17 2021. Le jeune talent qui s'était signalé d'entrée avec un triplé inscrit contre la Gambie en phase de groupe, a survolé le reste du tournoi avec six réalisations signées en quatre matches, suffisant pour se voir décerné le titre de meilleur buteur.



Cet après-midi, contre le Mali, le numéro 7 des Lionceaux s'est offert un penalty afin de marquer un peu plus les esprits. Avec sa finesse technique et son adresse dans le dernier geste, le garçon a véritablement séduit le public Thiessois.



Reste à savoir si son triplé inscrit contre la Gambie sera définitivement annulé ou rétabli, suite à la sanction infligée aux Gambiens. En effet, ces derniers avaient été disqualifiés pour fraude sur l'âge ce qui avait pour effet immédiat d'annuler tous les points, buts et cartons distribués en rapport avec la sélection Gambienne.



L'autre Lionceau qui s'est distingué, c'est le maestro Mamadou Nging qui éclaboussé de son talent le tournoi. La classe dans la conduite de balle associée à la technique pure et une capacité de dribble déconcertante : c'est Mamadou Nging ! Naturellement désigné meilleur joueur de la compétition.



Tantôt dans son couloir gauche tantôt dans l'axe, il régalé les spectateurs privilégiés qui ont fait le déplacement depuis le début du tournoi des U17. Buteur en finale, contre les aiglons du Mali, il a porté la sélection Sénegalaise à bout de bras, partie après partie pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers qu'il a régalés de passes décisives...