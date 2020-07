Tournée économique : Ndèye Saly Diop met en œuvre le projet d'appui des femmes impactées par la Covid-19 et gâte les femmes de Dakar.

Le ministre de la Femme offre 8 500 000 aux femmes mareyeurs et restauratrices de Yoff et Ngor.







S'il y a quelqu'un qui a bien compris le rôle des femmes dans le secteur informel et les difficultés qu'elles rencontrent face à la propagation du Covid-19, c'est bien Ndèye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la protection des Enfants. En effet, dans le cadre du plan de relance de l'économie nationale, Madame la ministre a effectué une tournée économique dans le département de Dakar, qui a débuté avec les femmes mareyeurs du quai de pêche de Yoff et des femmes restauratrices de Ngor, qui ont bénéficié d'un financement de huit millions cinq cent mille ( 8 500 000) francs Cfa. Les trois millions cinq cent sont pour les femmes restauratrices de Ngor et les 5 millions aux femmes mareyeurs du quai de pêche de Yoff.







Selon Madame le ministre, la pandémie de la Covid-19 a impacté négativement tous les secteurs de l'économie nationale et toutes les catégories sociales. Les femmes surtout celles intervenant dans le secteur informel ont été fortement appuyées.







1000 unités économiques sélectionnées sous l'égide des autorités administratives.







À cet effet, elle a fait savoir que c'est dans une dynamique de relance des activités économiques des femmes que son ministère a initié le projet d'appui aux unités économiques des femmes du secteur informel dont la phase pilote cible 1000 unités économiques sélectionnées sous l'égide des autorités administratives au niveau des huit départements les plus touchés par la covid 19 à la date du 31 mai 2020 à savoir Dakar, Pikine Rufisque, Guédiawaye, Thiès, Tivaouane, Mbour et Mbacké pour un financement de 500 millions de francs CFA dont 250 millions de subventions non remboursables et 250 millions de crédits avec des conditions très souples.







À cette occasion, Mme le ministre a également remercié les gouverneurs et préfets ainsi que leurs services pour le travail remarquable de ciblage des bénéficiaires de la phase pilote.







Et pour la bonne mise en œuvre et le suivi de ces financements, Ndèye Saly Diop Dieng encourage les bénéficiaires à une gestion rigoureuse des ressources publiques.