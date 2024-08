Touba - Le canal d'évacuation construit il y a moins d’un mois entre la mairie et la sous -préfecture vient de céder

Le canal d’évacuation récemment construit par les services de l’État pour soulager les environs de la mairie de Touba et rendre possible la circulation automobile dans le sens qui va de Mbacké vers Touba vient de céder . Ceci est la résultante de la forte pluie qui s’est abattue ce samedi entre 4 H20 et 6 h 30. Au moment où ces informations sont relayées, l’eau commence à se déverser dans le quartier Darou Marnane et des maisons sont fortement menacées d’inondations. Les riverains exigent l’arrêt de la pompe pour éviter que le pire ne se produise.