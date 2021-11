Togo – Sénégal : Les Lions débarquent à Lomé par petits groupes, un premier galop prévu ce lundi…

À l’image de Moustapha Name, Bouna Sarr, Cheikhou Kouyaté et Famara Diédhiou, les Lions sont en train de rallier la capitale Togolaise, Lomé, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (Togo -Sénégal, le 11 novembre.)



Le reste de l’effectif devrait arriver dans la foulée, chez les Éperviers. Déjà sur place, Aliou Cissé et le reste du staff technique, vont pouvoir effectuer une premiere séance d’entraînement. Un premier galop en guise de décrassage qui, sera tenu avec au moins la moitié des 25 Lions convoqués pour disputer les deux dernières rencontres de cette première phase qualificative.



Rappelons que le coach Cissé devra faire avec une défense touchée par les forfaits et incertitudes, notamment avec l’absence possible de son duo Kalidou Koulibaly – Abdou Diallo.



Le portier des Queens Park Rangers, Sény Dieng, forfait, ne changera pas grand-chose dans les plans du sélectionneur sénégalais...