Tivaouane- Journée communale des Daara: l'amélioration des conditions d'existence et d'apprentissage dans les daara au menu

La journée communale des daara a été célébrée hier dans la ville sainte de Tivaouane. À l'initiative de la municipalité, ladite journée qui a enregistré la présence des autorités religieuses de la cité, administratives et locales, a pour principaux objectifs: rendre un hommage et célébrer les acteurs des Daara par des actions symboliques mais surtout utiles et durables, améliorer de manière substantielle des conditions de déroulement des enseignements apprentissages et de transmission du savoir, du savoir faire et du savoir être dans les daara", a déclaré Cheikh Tidiane Diouf, l'un des porte-parole du jour.

Les écoles coraniques ont pu bénéficier d'une dotation de 17. 000 exemplaires, ainsi qu'une dotation en matériels dont des matelas, des nattes etc. À noter que la ville sainte de Tivaouane compte plus de 100.000 habitants. Elle polarise 83 quartiers qui abritent 226 daara pour une population d'environ 15.000 talibés. De son côté, le maire empêché, s'est fait représenter lors de cette cérémonie...