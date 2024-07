Tivaouane: Deux jeunes meurent dans une tragique course de motos...

La population de Tivaouane est encore plongée dans l'émoi et la consternation après le décès de deux jeunes âgés entre 16 et 18 ans.



Ils ont péri dans une tragique course de motos dans la nuit du samedi au dimanche à l'entrée de Tivaouane. Selon un témoin, la première victime était tombée sur la route avec sa moto alors que l'autre qui roulait à vive allure, surprise par les événements, a fini sa course sur la première moto en la heurtant violemment.



Les corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Tivaouane avant d'être remis à leurs parents pour leur inhumation.



Pour rappel, l'entrée de Tivaouane constitue une zone accidentogène notamment pour les motos Jakarta. Les week-ends, des jeunes gens ont l'habitude de prendre d'assaut ces lieux tard la nuit pour y organiser des séances de course...