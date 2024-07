Tivaouane/ Affaire Ibrahima Fall: Le Procureur requiert 6 mois ferme pour l'interprète et le comptable chinois et 1 an ferme pour le manager

Les 2 chinois et leur interprète ont été attraits hier au tribunal d'instance de Tivaouane. Ces derniers ont ainsi regretté devant la barre la tournure des événements ayant abouti à une altercation avec le plaignant en parlant de "réactions instinctives".



Les avocats de la partie civile, après avoir chargé les prévenus, ont réclamé le paiement de la somme de 100 millions de Fcfa en guise de dommages et intérêts assortie d'une contrainte par corps. Pour sa part, la défense de l'autre partie qui a tenté de disqualifier les faits de vol, a plus tard introduit une demande de liberté provisoire.



Le procureur de son côté a requis une peine ferme de 6 mois pour l’interprète et le comptable chinois et 1 an ferme pour le manager chinois qui avait posé son genou sur la tête d'Ibrahima Fall.



Après avoir rejetté la demande de liberté provisoire, le président du tribunal a mis l'affaire en délibéré le 17 juillet 2024....