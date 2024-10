Thiès/législatives : « D'aucuns pensent que j'étais dans l'ancien régime, j'ai peut-être quelque chose à me reprocher et je vais m'éclipser pour ne pas battre campagne avec l'opposition, jamais de la vie je ne le ferais. » (Abdoulaye Dièye)

« Moi, Abdoulaye Dièye, j'ai reçu un appel du pied pour que j'aille soutenir le régime. » D'aucuns pensent que j'étais dans l'ancien régime, J'ai peut-être quelque chose à me reprocher et je vais m'éclipser pour ne pas être devant la scène pour battre campagne avec l'opposition, jamais de la vie je ne le ferais", a déclaré Abdoulaye Dièye lors de la rencontre de l'inter-coalition Sàmm Sa Kàddu Takku Wallu Sénégal du département de Thiès.



M. Dièye a poursuivi. « Je suis un digne fils de Thiès, courageux, engagé, mais aussi reconnaissant et ayant mes convictions personnelles. J'appelle les autres maires, les anciens […], à rester dignes et courageux et à ne pas prêter le flanc à cause des menaces et autres. »