Thiès : interpellation pour chantage, diffusion de contenus pornographiques et fraude via Wave

Le Poste de Police de Nguinth (Thiès) a procédé à l’interpellation d’un individu pour collecte et diffusion de données à caractère pornographique, chantage, ainsi qu’accès et retrait frauduleux d’argent via l’application Wave.







Le mis en cause s’est présenté spontanément au service, déclarant avoir filmé, depuis son salon, deux individus de sexe masculin lors d’un acte sexuel. Après les avoir sommés de quitter les lieux, une altercation s’est produite, au terme de laquelle les concernés ont quitté l’endroit.







Les investigations menées ont révélé que le suspect, reconnaissant l’un des individus filmés, a contacté ses proches pour leur réclamer de l’argent, sous la menace de diffuser les vidéos. Poursuivant ses agissements, il a effectivement partagé les vidéos avec d’autres personnes. Par ailleurs, il a accédé frauduleusement au compte Wave de la victime et y a effectué un retrait d’argent.





