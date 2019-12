Thiès : "Tous les acteurs du système doivent travailler pour la promotion de la lecture et du livre" (Abdoulaye Dièye)

Le président du mouvement "Mental", Khar Sène vient de publier deux livres : "Debout Sénégal" et "Mélokane" qu'il a dédicacés au président du mouvement "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye. Selon Khar Sène, "Abdoulaye Dièye est une personne à qui, je voue une grande admiration et que je respecte beaucoup pour les actes de bienfaisance qu'il pose dans le cadre social à Thiès. C'est aussi, un monsieur humble et très respectueux. En tout cas, je l'encourage dans ses démarches". Quant au livre "Debout Sénégal" réparti en 55 thèmes, M. Sène a tenu à souligner que "c'est pour inciter les jeunes à redoubler d'effort car, le Sénégal nous appartient. Aujourd'hui, la lecture tend à disparaitre. Je conseille à mes jeunes frères de beaucoup lire pour parfaire leur français. Car, il y a des étudiants qui ne sont pas en mesure de formuler une phrase correcte et tout cela est un déficit de lecture à bas âge". Le leader de "Sggi Jotna" a pour sa part salué cette initiative venant d'un fils de Thiès. Pour lui, "tous les acteurs du système doivent travailler pour la promotion de la lecture et du livre"