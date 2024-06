Thiès/ Remise de distinction honorifique: Cheikh Ahmed Saloum reçoit la Médaille Universelle de la Paix et des Droits de l'Homme

Le Président du Forum Islamique pour la Paix, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, a reçu ce dimanche à Thiès la Distinction honorifique de l'Organisation Universelle pour les Droits de l’Homme( Autorité du service Mondial) qui a son siège à Washington DC. Il s'agit de la Médaille Universelle de la Paix et des Droits de l'Homme.



Cheikh Ahmed Saloum Dieng a reçu cette distinction des mains du représentant en Afrique de cette organisation du nom de Legre Yahya, en présence du gouverneur de la région de Thiès qui s'est félicité de ce geste visant à honorer un homme qui a toujours œuvré pour la paix et la cohésion sociale.



De son côté, Cheikh Ahmed Saloum Dieng a remercié l'organisation et son représentant en Afrique d'avoir porté son choix sur lui. Il a aussi remercié le khalife général des mourides pour sa confiance et son accompagnement pour la réussite de l'événement, ainsi que le porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou khadre. Il a salué les efforts du chef de l'État pour la paix en faveur de la Palestine et l'estime et le respect dont il fait montre à l'égard des chefs religieux. Avant de prier pour lui afin qu'il puisse accomplir sa mission en tant chef d'état.



Plusieurs personnalités étaient présentes dont le khalife de Serigne Saliou Touré, une forte délégation de Thiénaba, Cheikh Bouh Mouhamed Kounta, représentant du Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal, une forte délégation Égyptienne, une délégation des anciens étudiants de la Libye etc...



Pour rappel, l'Organisation Universelle pour les Droits de l'Homme attribue des distinctions aux personnalités politiques, économiques, religieuses, scientifiques, culturelles du monde..., qui se sont illustrées de fort belle manière pour le développement du bien-être social des populations...