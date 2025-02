Thiès - Réduction du train de vie de l'État : "Il faut qu'on fasse des réformes courageuses si nous sommes véritablement dans une logique de rationalisation" (Bara Ndiaye).

Concernant la situation financière du pays nécessitant des mesures drastiques pour combler le gap, M. Ndiaye a invité l'État à montrer la voie à suivre en faisant lui aussi des sacrifices. "L'État doit faire un effort dans les coupes pour réduire davantage son train de vie. Il faut que le président de la République et le Premier ministre commencent par eux-mêmes. Je crois qu'il y a un certain nombre de dispositions qu'il faudrait aujourd'hui envisager, s'il faut aller vers une réduction drastique des fonds politiques, il faut aller vers ça. On ne peut non plus nous demander de faire un effort, de serrer la ceinture et quelque part aussi ceux qui sont censés montrer la voie, ne le fassent pas. Il faut aussi qu'ils nous indiquent la trajectoire[...]. Il faut qu'on fasse des réformes courageuses si nous sommes véritablement dans une logique de rationalisation", a-t-il lancé.