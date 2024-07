Thiès / Redistribution des terres de Mbour4 : La plate-forme "Apte" sollicite la mise en place d'une commission indépendante

Lors d'un face-à-face avec la presse, en marge du lancement de l'Alternative Pour Thiès Émergent (Apte), les membres de cette plate-forme ont exhorté les collectivités territoriales à faire de telle sorte que la transparence soit significative dans la gestion des ressources locales.

D'après eux, les différentes communes dont la mairie de Ville devraient commencer par la publication des listes des bénéficiaires des terres à Mbour4. À les croire, le fait de bénéficier de ces parcelles est une chose, mais dire comment la répartition a été faite en est une autre.



Selon la plateforme "Apte", les collectivités territoriales devraient penser aussi aux populations de Thiès qui pataugent chaque année dans les eaux du fait de leur manque de moyens pour pouvoir sortir des zones inondables.

Revenant sur la redistribution des terres de Mbour4, Apte sollicite la mise en place d'une commission indépendante composée de forces vives thiessoises qui seront à même de faire une répartition équitable au profit de la population. Ses membres écartent l'implication des promoteurs et invitent le chef de l'État à y veiller personnellement.

Apte a relevé d'autres manquements dans l'exécution des politiques publiques locales, la rétrogression de la ville en terme de voirie et d'infrastructures. "Thiès peut et doit être un Poumon, un levier, un Pôle, une Ville à la fois industrielle, Universitaire et Culturelle. Elle réunit et renforce toutes les potentialités", ont précisé ses membres.