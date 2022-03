Thiès / Projet de moto-taxis électriques : Les Jakartamen pointent un doigt accusateur vers Dame Diop et interpellent le Président Macky Sall.

​La récente convention de partenariat matérialisée entre l'Anpej et BoB Eco qui prévoit d'envoyer 50 000 moto-taxis électriques n'est pas du goût de la fédération des conducteurs de moto-taxi Jakarta. Non seulement, selon ces derniers, le coût du projet est faramineux pour les Jakartamen, mais ils déplorent le fait d'avoir été avoir été mis à l'écart. Pire, regrettent-ils, leur projet a été remplacé au profit d'un autre. La fédération des conducteurs de moto-taxis Jakarta incrimine le ministre de l'emploi, Dame Diop et interpelle le Président Macky Sall.