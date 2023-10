Thiès : "Nous allons régler les urgences nationales, le développement n'est pas une affaire de combat" (Boun Abdallah Dionne )

L'ancien Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne et leader de la coalition "Dionne 2024 dekal Jamm" était l'hôte du leader de "And Suxxali Sénégal", Habib Niang, dans la cité du rail. Boun Abdallah en a profité pour rappeler son engagement à régler les "urgences nationales" une fois à la tête du pays. "Le développement n'est pas une affaire de combat. Il s'agit de prendre à bras le corps les urgences et continuer de travailler pour développer ce pays", a-t-il lancé. Se prononçant sur les parrainages, Boun Abdallah Dionne est d'avis que les parrainages ne doivent pas être un moyen pour filtrer les candidats qui doivent aller à la présidentielle 2024. "Nous ne l'accepterons pas", a-t-il averti. Poursuivant, le leader de la coalition "Dionne 2024, Dékal Jamm" fera savoir qu'une fois élu en 2024, je vais dédier mon mandat à la jeunesse Sénégalaise". " Nous allons former les jeunes qui n'ont pas de métier et trouver du travail pour ceux qui sont déjà formés pour permettre aux jeunes de se sentir à l'aise et en toute dignité ", a-t-il tenu à faire entendre. Selon lui, ce vaste programme qu'il entend dérouler devra permettre de "réconcilier la jeunesse et la république". C'est pourquoi notre coalition s'appelle"Dékal Jamm" afin de mieux répondre aux attentes des jeunes et des femmes", a-t-il précisé. Boun Abdallah Dionne a également fait savoir qu'il compte beaucoup s'appuyer sur la formation des jeunes pour développer le Sénégal.