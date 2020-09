Thiès / Mbour 4 Extension : La jeunesse Apériste invite le Président Macky Sall à signer le document de déclassification.

Bientôt trois ans déjà (Novembre 2017), que Président Macky Sall avait promis à 2500 pères de familles, la déclassification de la forêt de Mbour 4 Extension. Lors du lancement des travaux de la troisième usine de Keur Momar Sarr (KMS3).



Face à la presse, la jeunesse de la mouvance présidentielle a montré toute sa préoccupation et invite le Président Macky Sall à valider le document, lequel, estime-t-elle, est devenue un demande pressante.



"Nous rappelons au chef de l’État Macky Sall, son engagement de déclasser la forêt qu’occupent plus de 2 500 familles parce que c'est une question urgente et cruciale. Il avait pris la résolution ferme et définitive au cours d'une manifestation publique à Thiès. Une si solennelle déclaration avait rassuré ces 2500 occupants inquiets et déboussolés qui ne savaient plus où donner de la tête", a rappelé le porte-parole du jour Ibrahima Diouf.



Qui soutient que "la signature du décret officiel de déclassement pourra régulariser ces occupants, mais également va permettre la construction de logements sociaux dans ce site de 400 hectares, l'édification d'un espace de gros porteurs et l'implantation d'une nouvelle gare routière pour l'essor économique cette cité qui vous tient à coeur".