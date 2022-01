Thiès / Locales 2022 : Après sa main mise sur les trois communes et la Ville, YAW jubile…

Les résultats provisoires viennent d'être affichés par la commission départementale de recensement du vote au tribunal départemental de Thiès. La coalition "Yewwi Askan Wi" (YAW) est arrivée à la tête à la mairie de Ville avec 18 327 voix, suivie de Benno Bokk Yakaar (BBY) avec 15 947 voix et de Réwwum Ngor qui a 10 700 voix.



Au niveau de la commune de Thiès-Est, la coalition YAW est restée en tête avec 7 468 voix, suivie de BBY avec 6 692 voix et d’And Siggil Thiès avec 6 547 voix. Dans la commune de Thiès-Nord, YAW a obtenu 5730 voix, BBY 5 099 voix.



À Thiès-Ouest également YAW arrive en tête avec 3 998, suivie de la Réwwum Ngor de Thierno Alassane 3 652 des voix et de BBY 3 526. Cependant, BBY se contentera du département avec 70 811, suivi de YAW 69 199 et de Wallu Sénégal avec 36 765 voix.