Thiès - Législatives 2024: Le Bloc Républicain pour le Changement rejoint Aminata Touré

Par un communiqué lu à Dakaractu Thiès, le Bloc Républicain pour le Changement (BRC), a annoncé à la suite de plusieurs discussions avec Madame Aminata Touré, sa décision de rejoindre le Mouvement pour l'Intégrité, le Mérite et l'Indépendance (MIMI 2024 ). "Ce choix stratégique se justifie, d'abord par le leadership incontesté du Haut Représentant du Président de la République, Madame Aminata Touré, nantie d'une expérience gigantesque au regard de son parcours institutionnel national et international. Ensuite son patriotisme chevillé au corps, sa contribution à l'œuvre de construction nationale à laquelle s'attelle le Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye seront d'un apport substantiel et avantageux pour le Sénégal", a-t-on déclaré.



Et pour les prochaines législatives, le Bloc Républicain pour le Changement (BRC) entend jouer pleinement sa partition pour permettre au régime actuel d'avoir une majorité à l'hémicycle. "Enfin, le Sénégal a plus que jamais besoin de stabilité sociale et institutionnelle. Il nous faut davantage une mobilisation citoyenne et patriotique pour dénoncer ceux qui, dans leur duperie, s'enorgueillissent de droiture ou prône une nouvelle responsabilité alors qu'ils ont plongé ce pays dans la misère et le désespoir. En outre, cette décision constructive inspire le Motali Yéné en vue d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale et de doter au Président Bassirou Diomaye Faye les leviers juridiques et politiques nécessaires pour donner corps à sa grande vision, qui au terme changera le quotidien des sénégalais dans leur écrasante majorité, a conclu M. Modou Lamine Sène, ancien coordinateur national du PVD, Président du Bloc Républicain pour le Changement (BRC).