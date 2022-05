Thiès / Législatives 2022 : Pape Doumbia remet 3.000 parrainages à Idy et s'engage à travailler pour la victoire de BBY.

Le Chef de cabinet et conseiller spécial d'Idrissa Seck, président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Ass Babacar Guèye, a reçu ce dimanche une importante délégation du président du Mouvement "Thiès Ca Kanam", par ailleurs Directeur général du Groupe "Prestige Thiès-TV" au Cybercampus.



"Pape Doumbia est un digne fils de Thiès dont "l’engagement social sans faille auprès des populations thiessoises n’est plus à démontrer", a laissé entendre Ass Babacar Guèye, qui a dit toute sa satisfaction de recevoir, au nom du coordonnateur moral de la reconquête de Thiès, le président Idrissa Seck, les 3.000 signatures de parrains de Pape Doumbia pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).



Ass Babacar Guèye a magnifié également la "constance du bienfaiteur dans le social, du PDG de Prestige Thiès-TV dans la cité du rail qui n'est plus à démontrer. Non sans signaler que : "Ce jeune frère, ce neveu à Idrissa Seck, Pape Doumbia, ne cesse de réitérer son engagement et son accompagnement aux côtés du chef de l’État".



Ce, poursuit-il, "à travers une détermination à continuer le travail de terrain pour une large victoire de BBY au soir des élections législatives du 31 juillet 2022".



Rappelons que Pape Doumbia est, aujourd'hui, considéré dans la cité du rail comme un homme du progrès, du concret et un leader de l’espoir, qui a conçu sa philosophie sur la "refondation des valeurs" autour d’un projet régional économique et social à travers le Groupe de presse "PRESTIGE THIÈS" pour faire de la région une "vitrine de l'Émergence".



Aujourd’hui plus que jamais, il a fait part de son engagement à poursuivre, voire intensifier les actions d’accompagnement, de formation et d’encadrement des populations pour explorer toutes les opportunités pouvant permettre de générer des revenus et un mieux-être, et toutes autres initiatives à caractère social.