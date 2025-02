Thiès: Le ministre de la Microfinance préside la 5e édition de la Journée nationale de la Calebasse de Solidarité et procède à l'inauguration du siège du RENCAS

Le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, le Dr Alioune Badara Dione, a présidé aujourd'hui à Thiès la 5e édition de la Journée nationale de la Calebasse de Solidarité, organisée par le Réseau national des Calebasses de Solidarité( RENCAS).

Ainsi, le thème retenu porte sur " la jeunesse au cœur de l'approche Calebasse de solidarité pour une résilience des communautés locales". S'adressant aux membres du RENCAS, la tutelle a magnifié l'approche de travail dudit réseau ayant obtenu les résultats ci-après: 2.775 Calebasses de solidarité dans les 13 régions avec 91.298 membres dont 95,06% de femmes et 9,94% d'hommes.

" Comme vous le savez, dans la stratégie nationale de développement, une nouvelle ère est dévoilée dans la trajectoire économique et sociale du Sénégal. L'objectif de la transformation systémique du Sénégal est de promouvoir un développement endogène et durable par des territoires responsabilisés viables et compétitifs en jetant les bases de la souveraineté économique", a déclaré le ministre saluant ainsi les efforts de cette entité.

En marge de cette cérémonie, le ministre a ensuite procédé à l'inauguration du siège du RENCAS qui intervient dans 29 départements sur 46 et dans les 126 communes sur les 557. Ainsi, le montant global mobilisé par les Calebasses de solidarité s'élève à 1.174.196.820 Fcfa.