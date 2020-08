Thiès : La mission médicale polonaise engage le combat contre la malnutrition

Dans le cadre du projet de lutte contre la malnutrition, 80 agents de santé et relais communautaires des régions de Thiès, Dakar et de la Petite Côte ont reçu une formation de renforcement de capacité et 20 postes de santé qui réalisent des séances culinaires pour 10.000 femmes ont été appuyés par la mission médicale polonaise. En collaboration avec l´Association nationale des postes de santé privés catholiques, des acteurs de la santé, "Badiénou Gokh" et relais communautaires ont subi une formation de deux jours en arts culinaires des produits locaux afin de mieux les outiller dans la prévention de la malnutrition à long terme dans leurs zones d'intervention.



D'ailleurs, un carnet de recettes traditionnelles et des supports électroniques ont été produits pour servir de guide nutrition aux enfants. Ledit projet a été financé par le programme d´aide au développement du ministère des affaires étrangères de la République de Pologne. La mission médicale polonaise compte se rendre dans la région de Kaolack les prochains jours. D'après la Soeur Madeleine Ngom, infirmière d'état, responsable du poste de santé de Mont-Rolland, « nous avons besoin de toujours nous remettre à niveau. Et c'est pourquoi, cette formation vient à son heure, car elle répond de manière efficace aux besoins de nos postes de santé ».