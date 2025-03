Thiès/JMJ 2025 à Pout Diack – Forum sur le dialogue islamo-chrétien : Les jeunes appelés à fructifier le dialogue interreligieux

Un forum des jeunes sur le dialogue islamo-chrétien a été organisé ce vendredi à la Maison des jeunes de Thiès. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des préparatifs des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), qui auront lieu cette année à Pout Diack (région de Thiès). Le thème portait sur : « Jeunes chrétiens et musulmans entre enracinement et ouverture ».



Les participants ont eu l’occasion d’échanger sur les traditions religieuses, culturelles et spirituelles, ainsi que sur l’approfondissement de leur foi pour la vivre avec sincérité et authenticité. « Notre identité religieuse, loin d’être un mur qui nous sépare, doit être une source de force et d’inspiration pour bâtir des ponts », a-t-il été souligné.



En effet, l’ouverture « rappelle que les deux religions, bien que distinctes, nous appellent toutes deux à l’amour du prochain, à la justice et à la paix ». Les jeunes sont encouragés à enrichir le dialogue interreligieux et à devenir des artisans d’unité. Une fois encore, le Sénégal a été cité en exemple pour la coexistence harmonieuse entre chrétiens et musulmans.