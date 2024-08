Thiès: Flash-back sur le double meurtre à la cité Ousmane Ngom

On en sait un peu plus sur l'événement tragique survenu tôt ce matin à la cité Ousmane Ngom ( Thiès). D'après des témoins, le conducteur de Jakarta ( la victime) qui revenait d'une soirée dansante, supportait à bord de sa moto une jeune fille.



Et arriver dans un endroit mal éclairé, ils ont été brusquement stoppés par deux hommes dont le présumé meurtrier, sortis de nulle part. Il s'en est suivi une vive altercation. Le conducteur de Jakarta du nom de Pascal Mendy qui a été pris à partie par ses bourreaux, a eu la malchance de subir des coups de couteau avant de succomber plus tard à ses blessures.



Dérobant sa moto, les deux présumés agresseurs ont été rattrapés dans une course poursuite par des conducteurs de motos Jakarta. L'un d'eux a réussi à prendre la tangente tandis que son acolyte s'est retrouvé entre les mains des jeunes. Passé à tabac, il a été finalement brûlé vif et abandonné aux abords de la route.



D'après une source, le présumé meurtrier serait multirécidiviste. Il aurait été envoyé à la citadelle du silence pour association de malfaiteurs et avait bénéficié d'une liberté conditionnelle avec un bracelet électronique attaché à son pied pour pouvoir détecter ses moindres mouvements...