Thiès - Cours de vacances et distribution de kits scolaires : le mouvement "Masla" accompagne le secteur éducatif

Ce week-end, le mouvement "Masla" avec à sa tête le président Massamba Diop, a procédé à la clôture des cours de Vacances qui ont enregistré cette année à Thiès la participation de plus de 400 élèves.

En effet, cette cérémonie a coïncidé avec l'anniversaire de la première année de cette entité. Ladite cérémonie a été une occasion pour ledit mouvement de souffler sa première bougie en présence de ses alliés du Pastef et de la coalition Diomaye Président.