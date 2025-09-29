Thiès - Cours de vacances et distribution de kits scolaires : le mouvement "Masla" accompagne le secteur éducatif

Ce week-end, le mouvement "Masla" avec à sa tête le président Massamba Diop, a procédé à la clôture des cours de Vacances qui ont enregistré cette année à Thiès la participation de plus de 400 élèves.
En effet, cette cérémonie a coïncidé avec l'anniversaire de la première année de cette entité. Ladite cérémonie a été une occasion pour ledit mouvement de souffler sa première bougie en présence de ses alliés du Pastef et de la coalition Diomaye Président.
En marge de cette rencontre qui s'est tenue au rond-point Nguinth, Massamba Diop a offert à l'ensemble des potaches des kits scolaires, en prélude à l'ouverture des classes...
