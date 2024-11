Thiès- Barth ce régime dérape : « Macky Sall a tout entendu, eux on ne leur a pas dit 10 % et ils dérivent. »

Barthélémy Diaz a apporté la réplique à Ousmane Sonko. Lors du passage de la caravane de l'inter-coalition à Thiès, M. Diaz a déclaré que la population sénégalaise a eu la malchance de faire confiance en des gens qui ne respectent pas leurs paroles. Mais le problème est qu'ils ont passé leur temps à attaquer Macky. "Macky Sall a tout entendu, eux on ne leur a pas dit 10 % et ils dérivent[...]. Aujourd'hui, Dieu a montré le vrai visage de certaines petites personnes […]. Des gens qui ne méritent pas de diriger ce pays. 83 morts, Kou xaar Barthélémy Diaz, pour qu'il y ait un mort de plus, perd son temps", a-t-il lancé. « J'ai pris la responsabilité de sécuriser la caravane de Samm Sa Kaddu parce que j'y suis avec des camarades qui ont fait que je sois la tête de liste. Et c'est un immense honneur pour moi". Et aujourd'hui, si on me met en prison, Samm Sa Kaddu va continuer la campagne parce que personne ne pourra arrêter Serigne Moustapha Sy, Bougane Guèye Dany, Thierno Bocoum, Anta Babacar Ngom, etc.

"Je te dis, je te le répète. « Tapette gua », a lancé Barth à l'endroit de Ousmane Sonko.