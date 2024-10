Thiès – Affaire du jeune conducteur de Jakarta tué à Allou Kagne : la population de Diamaguène organise une marche pour réclamer justice.

Ce jeudi 24 octobre 2024, les habitants de Diamaguène (Thiès) ont battu le macadam afin de réclamer justice dans le cadre du meurtre du jeune Habib Mbaye dit Ipo.



Arborant des pancartes et des tee-shirts avec l'effigie de la victime, les populations de Diamaguène ont demandé à ce que l'enquête puisse élucider les circonstances exactes de la mort du jeune IPO dont le corps, disent-elles, a été retrouvé le 30 septembre à Allou Kagne. « Il avait quitté ici vers 3 heures du matin pour conduire un client. » C'est ainsi qu'il a été tué et sa moto emportée par les malfaiteurs, a déclaré l'un des marcheurs.



« Plus jamais ça », ont-ils écrit sur leurs pancartes. Hommes et femmes ont interpellé les autorités administratives et locales afin que la sécurité soit davantage renforcée à Thiès où les cas d'agression sont devenus omniprésents…